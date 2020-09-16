Артисты воссоединились ради дочери

На инстаграм-странице Ивана Жидкова появился снимок с бывшей супругой Татьяной Арнтгольц и общей дочерью. Также на фотографии присутствует сын актера Степан.

Бывшие супруги сошлись неспроста: 16 сентября их дочь Мария отмечает День Рождения.

"11 лет нашей Маше" – поделился с подписчиками радостной новостью Иван.

Он поблагодарил Татьяну Арнтгольц, видимо имея в виду то, что она подарила ему красавицу-дочку.

Многие комментаторы отметили, что бывшие супруги очень гармонично смотрятся вместе.

"Жаль, что не удалось сохранить вам ваш брак" – написал один из пользователей Сети.

Судя по "сторис" Ивана, компания побывала в картинг-клубе. Позже празднование Дня Рождения Маши продолжилось в кафе.

Напомним, Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков сыграли свадьбу в 2008 году. Через год у пары родилась дочь Маша. В 2013 году супруги развелись.

С 2018 года актриса встречается со звездой "Кухни" Марком Богатыревым. В июле 2020 года появилась информация о том, что влюбленные готовятся к свадьбе. Однако точная дата торжества и другие, связанные с этим, подробности остаются в тайне.

Что касается Ивана Жидкова, то после расставания с Арнтгольц он два года жил с моделью Лилией Соловьевой. Она подарила актеру сына Степана. Но до свадьбы дело так и не дошло: в 2018 году пара рассталась.