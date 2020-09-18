Мясников из "Уральских пельменей" вызвал у россиян приятную ностальгию по СССР новым клипом

Мясников из "Уральских пельменей" вызвал у россиян приятную ностальгию по СССР новым клипом
Вячеслав Мясников. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист собрал практически все символы эпохи в одном видео

Звезда "Уральских пельменей" Вячеслав Мясников снял клип, посвященный воспоминаниям о 80-х годах. В видео он собрал все, чем многим запомнилась молодость в Советском Союзе. 

"А помните хит ваших дискотек? А свою первую любовь в школе? А свой первый медляк...?" – поинтересовался Мясников в личном Ютуб-канале.

Локацией для съемок клипа послужил Музей СССР в Сочи. Артист успел договориться с руководством как раз вовремя – заведение вскоре собираются закрыть. 

"Это последние кадры лучшего в России музея, мы считаем" – сообщили коллеги Вячеслава Мясникова.

Артист сыграл сразу две роли. На протяжении всей видеоработы Мясников появляется то в образе молодого советского парня, то в амплуа матери 18-летней девушки.

Стоит отметить, что роль белокурой красавицы сыграла жена Вячеслава. Для того, чтобы соответствовать образу девушки, Надежда похудела на восемь килограммов, передает "Комсомольская правда".

Пользователи "Ютуб" высоко оценили клип Мясникова и его актерскую игру. Многих накрыла тоска по ушедшему беззаботному времени.

"Хочу туда, в детство, в молодость... Там было так хорошо... Все было настоящее....", "Клип закончился, а я все сижу с немного глупой, но счастливой улыбкой Говорят, машины времени не существует. Вранье! Благодаря Вам, Вячеслав, я побыла в своем детстве и еще раз прикоснулась к забытым, но таким близким мне вещам" – поделились своими воспоминаниями комментаторы. 

Ранее появилась информация о том, что актер Сергей Нетиевский пригрозил "Уральским пельменям" новыми разбирательствами в суде. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Чьими руками США орудуют в Крыму: на полуострове дали ответ

Сообщения зарубежных журналистов о помощи США "украинским подразделениям" на российской территории никого не удивили

Не Россия: эксперт назвал главную мишень в "отравлении" Навального

Пока желаемых результатов не достигли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей