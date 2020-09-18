Артист собрал практически все символы эпохи в одном видео

Звезда "Уральских пельменей" Вячеслав Мясников снял клип, посвященный воспоминаниям о 80-х годах. В видео он собрал все, чем многим запомнилась молодость в Советском Союзе.

"А помните хит ваших дискотек? А свою первую любовь в школе? А свой первый медляк...?" – поинтересовался Мясников в личном Ютуб-канале.

Локацией для съемок клипа послужил Музей СССР в Сочи. Артист успел договориться с руководством как раз вовремя – заведение вскоре собираются закрыть.

"Это последние кадры лучшего в России музея, мы считаем" – сообщили коллеги Вячеслава Мясникова.

Артист сыграл сразу две роли. На протяжении всей видеоработы Мясников появляется то в образе молодого советского парня, то в амплуа матери 18-летней девушки.

Стоит отметить, что роль белокурой красавицы сыграла жена Вячеслава. Для того, чтобы соответствовать образу девушки, Надежда похудела на восемь килограммов, передает "Комсомольская правда".

Пользователи "Ютуб" высоко оценили клип Мясникова и его актерскую игру. Многих накрыла тоска по ушедшему беззаботному времени.

"Хочу туда, в детство, в молодость... Там было так хорошо... Все было настоящее....", "Клип закончился, а я все сижу с немного глупой, но счастливой улыбкой Говорят, машины времени не существует. Вранье! Благодаря Вам, Вячеслав, я побыла в своем детстве и еще раз прикоснулась к забытым, но таким близким мне вещам" – поделились своими воспоминаниями комментаторы.

Ранее появилась информация о том, что актер Сергей Нетиевский пригрозил "Уральским пельменям" новыми разбирательствами в суде.