Звезда сериала "Кухня" Валерия Федорович показала своего новорожденного сына

Девушка стала мамой второй раз буквально несколько дней назад

В семье Валерии Федорович радостное событие – 17 сентября актриса стала мамой во второй раз. Она решила поделиться радостной новостью с поклонниками и показала своего сына в соцсетях.

На снимке Валерия трогательно прижимает ребенка к плечу. Имя новорожденного она решила оставить в тайне.

Также актриса сообщила о необычном совпадении. По словам Федорович, ее первый сын Герман родился тогда, когда за окном шел снегопад и светило солнце. Что качается второго сына, то его появление тоже было ознаменовано солнечной погодой и радугой.

Пользователи Сети моментально завалили Валерию поздравлениями и теплыми пожеланиями.

"Ты ж моя девочка! Поздравляю!!!! Счастье" – радостно написала коллега по сериалу "Кухня" Елена Ксенофонтова.

Валерия Федорович относится к той категории людей, которые не любят выставлять свою личную жизнь напоказ. Так, о браке с артистом Максимом Онищенко общественность узнала только после того, как в 2015 году пара рассталась.

В мае 2018 года актриса ошарашила поклонников новостью о том, что у нее родился сын Герман. Долгое время Валерия держала свою беременность в тайне. Имя отца ребенка также не разглашалось.

Что касается рождения второго ребенка, то Федорович решила изменить своим традициям. Еще в августе актриса опубликовала фото с округлившимся животом, чем обрадовала своих фанатов.