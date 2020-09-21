Звезда сериала "Кухня" Валерия Федорович показала своего новорожденного сына

Звезда сериала "Кухня" Валерия Федорович показала своего новорожденного сына
Валерия Федорович. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка стала мамой второй раз буквально несколько дней назад

В семье Валерии Федорович радостное событие – 17 сентября актриса стала мамой во второй раз. Она решила поделиться радостной новостью с поклонниками и показала своего сына в соцсетях.

На снимке Валерия трогательно прижимает ребенка к плечу. Имя новорожденного она решила оставить в тайне.

Также актриса сообщила о необычном совпадении. По словам Федорович, ее первый сын Герман родился тогда, когда за окном шел снегопад и светило солнце. Что качается второго сына, то его появление тоже было ознаменовано солнечной погодой и радугой.

Пользователи Сети моментально завалили Валерию поздравлениями и теплыми пожеланиями.

"Ты ж моя девочка! Поздравляю!!!! Счастье" – радостно написала коллега по сериалу "Кухня" Елена Ксенофонтова.

Валерия Федорович относится к той категории людей, которые не любят выставлять свою личную жизнь напоказ. Так, о браке с артистом Максимом Онищенко общественность узнала только после того, как в 2015 году пара рассталась.

В мае 2018 года актриса ошарашила поклонников новостью о том, что у нее родился сын Герман. Долгое время Валерия держала свою беременность в тайне. Имя отца ребенка также не разглашалось.

Что касается рождения второго ребенка, то Федорович решила изменить своим традициям. Еще в августе актриса опубликовала фото с округлившимся животом, чем обрадовала своих фанатов. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Кремль разрушил планы Польши по Майдану в Белоруссии - эксперт

Дивизия Дзержинского готова в любой момент выполнить приказ по оказанию помощи своим коллегам в Республике

"Одна линия фронта": атаку на Донбасс связали с событиями в Белоруссии

Акции против Лукашенко отвлекут внимание от действий Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей