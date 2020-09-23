Актрису переполнили эмоции

Недавно дочь Алены Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна отпраздновала День Рождения. Александре исполнилось 26 лет.

Вместо традиционных семейных посиделок девушка выбрала более оригинальный вариант – она устроила концерт, где спела свои песни. Творчество начинающей исполнительницы довело звездную мать до слез.

Как только Александра вышла на сцену, Хмельницкая подошла как можно ближе к подиуму, чтобы лучше видеть дочь. Пение девушки настолько впечатлило Алену, что она расплакалась от переполнявших ее эмоций.

Сообщается, что Александра, которая выступает под творческим псевдонимом ASHA, исполнила одиннадцать композиций.

На празднике также был бывший муж Хмельницкой Тигран Кеосаян. Примечательно, что он пришел на День Рождения дочери вместе с нынешней супругой Маргаритой Симонян.

Также поздравить звездную наследницу пришли Юлия Ковальчук, Александр Чумаков, Гоша Куценко, Анна Михайловская и другие, передает "7 дней". Мероприятие продолжалось до глубокой ночи.

Стало известно, что Александра отказалась от подарков. Она лишь попросила перевести деньги на лечение больного мальчика из Астрахани.

"Это будет ваш лучший мне подарок" – сообщила девушка.

Напомним, Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян состояли в браке 21 год. У пары родились две дочери – Александра и Ксения.

Недавно стало известно, что нынешняя жена Тиграна Кеосаяна Маргарита Симонян потеряла ребенка.