Казус попал на фото

Наталья Рудова часто выкладывает яркие фото в соцсети. В этот раз она поделилась с поклонниками снимком, на котором телезвезда позирует вместе с подругой и собакой. Однако случайно девушка показала на нем свои трусы.

Рудова сидит в плетеном кресле на веранде ресторана. Актриса вышла в свет в белой кофте с открытыми плечами и цветастой юбке. Завершают образ черные высокие ботинки.

Компанию Наталье составила Виктория Десятникова. В руках дизайнер и телеведущая держит французского бульдога.

"Нам даже разрешили ненадолго украсть песика Гомера с соседнего стола" – рассказала Рудова.

Звезда "Универа" выставила ногу вперед, из-за чего подол юбки немного задрался, приоткрыв нижнее белье. Комментарии к публикации Наталья предпочла скрыть.

Ранее по Сети распространились слухи о том, что телезвезда беременна. Такой вывод сделали пользователи Сети, разглядев на снимках Рудовой округлившийся живот. Однако девушка заявила, что попросту переела.

Спустя некоторое время молчание прервали сотрудники клиники, в которой Наталья якобы проходила обследование. Они подтвердили, что звезда находится в интересном положении.