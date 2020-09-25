"Любимчик": Ирина Круг показала сына от третьего брака

"Любимчик": Ирина Круг показала сына от третьего брака
Ирина Круг. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
В семье певицы сегодня праздник

На своей инстаграм-странице Ирина Круг опубликовала фотографию младшего сына. Сегодня Андрей отмечает свой седьмой по счету День Рождения.

Счастливая мать трогательно поздравила именинника.   

"С Днём Рождения, сынок, любимчик" – написала певица в личном микроблоге.

На снимке улыбающийся ребенок позирует на фоне фонтана, держа в руках собаку.

Многие подписчики Ирины присоединились к поздравлениям, послав в адрес Андрея теплые комплименты и пожелания.

"Пусть растет здоровым, успешным, счастливым человеком" – напутствовал один из пользователей Сети.

Комментаторы отметили, что время летит крайне быстро. Вроде только недавно поклонники узнали о пополнении в семье Ирины Круг, как уже Андрей подрос.

Напомним, на данный момент исполнительница русского шансона состоит в браке с Сергеем Белоусовым. В 2013 году у пары родился сын Андрей. Помимо него, у Ирины есть еще двое детей.

Старшая дочь Марина родилась в первом, достаточно раннем браке певицы. 

Второй ребенок Ирины Круг, 18-летний сын Александр, появился от популярного шансонье Михаила Круга. В 2002 году певица овдовела – ее супруга убили неизвестные. Инцидент произошел в их доме.  

Ранее Ирина Круг показала фото 25-летней наследницы Марины. По мнению интернет-пользователей, девушка очень похожа на звездную мать.

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Закроют ли россиян на новый "карантин"

Каким же образом ситуация будет развиваться на самом деле, станет понятно уже достаточно скоро

В Москве снова ввели ограничительные меры: что изменится с 28 сентября

Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей