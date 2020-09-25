В семье певицы сегодня праздник

На своей инстаграм-странице Ирина Круг опубликовала фотографию младшего сына. Сегодня Андрей отмечает свой седьмой по счету День Рождения.

Счастливая мать трогательно поздравила именинника.

"С Днём Рождения, сынок, любимчик" – написала певица в личном микроблоге.

На снимке улыбающийся ребенок позирует на фоне фонтана, держа в руках собаку.

Многие подписчики Ирины присоединились к поздравлениям, послав в адрес Андрея теплые комплименты и пожелания.

"Пусть растет здоровым, успешным, счастливым человеком" – напутствовал один из пользователей Сети.

Комментаторы отметили, что время летит крайне быстро. Вроде только недавно поклонники узнали о пополнении в семье Ирины Круг, как уже Андрей подрос.

Напомним, на данный момент исполнительница русского шансона состоит в браке с Сергеем Белоусовым. В 2013 году у пары родился сын Андрей. Помимо него, у Ирины есть еще двое детей.

Старшая дочь Марина родилась в первом, достаточно раннем браке певицы.

Второй ребенок Ирины Круг, 18-летний сын Александр, появился от популярного шансонье Михаила Круга. В 2002 году певица овдовела – ее супруга убили неизвестные. Инцидент произошел в их доме.

Ранее Ирина Круг показала фото 25-летней наследницы Марины. По мнению интернет-пользователей, девушка очень похожа на звездную мать.