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Настя Каменских не перестает радовать фанатов сексуальными фотографиями. В этот раз артистка выложила снимок, как она нежится в море.
Певица в белом купальнике легла на спину, наслаждаясь солнцем и теплым морем. Сквозь прозрачную воду можно разглядеть точеную фигуру звезды.
"Русалка" – так Каменских подписала яркую фотокарточку.
Поклонники Насти остались в восторге от этого снимка.
"Красивая", "Отличное фото", "Шикарная" – отметили интернет-пользователи.
На данный момент певица отдыхает вместе со своим супругом Алексеем Потапенко, более известным как Потап. Ранее на своей инстаграм-странице Каменских выкладывала фотографии с мужем, сделанные на яхте.
Артистка тщательно скрывает от поклонников место отпуска. Она не ставит геолокации к фото, только лишь показывая шикарные виды в "сторис".
Напомним, ранее Каменских состояла в дуэте "Потап и Настя" вместе со своим супругом. Однако позже она занялась сольной карьерой. Сейчас певица выступает под творческим псевдонимом NK, исполняя песни на русском, украинском и испанском языках.
Некоторое время назад появилась информация о том, что на Настю Каменских накинулись из-за откровенного наряда. Звезду раскритиковали за снимок в белом бикини из-за неожиданного ракурса. Многие подписчики артистки отметили, что она переходит все грани приличия.
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