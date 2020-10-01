По некоторым данным, музыкант задолжал крупную сумму денег

Стало известно, что музыкальному продюсеру Максиму Фадееву и его лейблу "Мальфа" придется предстать перед лицом закона. Дело в том, что музыкант задолжал производителю бытовой техники.

Максим Фадеев и один российский бренд начали сотрудничать в 2018 году. Однако, как отметил представитель фирмы Владимир Пузанов, практически все это время продюсер переносил исполнение обязательств, прописанных в контракте.

"В конечном итоге их не выполнили" – отметил генеральный директор компании.

Сейчас же фирма намерена получить положенные ей деньги через суд. Сумма задолженности неизвестна, но, по некоторым данным, на кону стоят достаточно большие деньги.

Делом будет заниматься Арбитражный суд Москвы, передает "Телепрограмма".

Напомним, в 2019 году Максим Фадеев объявил о перезагрузке собственного лейбла. На данный момент в него входят такие начинающие исполнители, как INKI, Mayrun и Manchzz. Среди экс-участников "Мальфы" можно выделить Глюкозу, Иракли, Пьера Нарцисса, Юлию Савичеву, Катю Лель, Наргиз, группу "Серебро" и других.

Ранее Максим Фадеев резко высказался о российском телевидении, отметив, что на сегодняшний день оно утратило былую власть. По словам продюсера, спасти положение может только кардинальная смена руководства.