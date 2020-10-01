Сидит на препаратах: Слуцкую мучает неизлечимый недуг

Сидит на препаратах: Слуцкую мучает неизлечимый недуг
Ирина Слуцкая. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фигуристка борется с болезнью сосудов

Ирина Слуцкая рассказала о том, что имеет серьезные проблемы со здоровьем. Фигуристка страдает системным ревматоидным заболеванием, выражающимся в поражении сосудов и соединительных тканей.

Как призналась Ирина, от этого невозможно излечиться. Фигуристка вынуждена постоянно принимать гормональные препараты, передает "Телепрограмма".

Слуцкая отметила, что после того, как общественность узнала о ее болезни, многие начали обращаться к Ирине за советом. Она относится к этому с пониманием и старается отвечать своим поклонникам.

Напомним, на данный момент Слуцкая состоит в браке с бизнесменом Алексеем Говыриным. Свадьба состоялась в 2018 году. Год назад фигуристка сообщила о рождении дочери Киры. Также у Ирины есть двое детей от первого брака – 13-летний сын Артем и 9-летняя дочь Варвара.

Мальчик мечтает попасть в гражданскую авиацию. Сейчас он упорно готовится, изучая два иностранных языка – английский и французский.

С четырех лет Варвара начала заниматься фигурным катанием, однако позже увлеклась танцами на льду. Слуцкая одобряет выбор дочери, так как это является "продолжением династии".

Сама Ирина Слуцкая работает в Московской областной думе. Также параллельно она занимается любимым делом – проводит мастер-классы и ледовые сборы. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало новость о том, что Ирина Слуцкая пожаловалась на низкое качество сервиса на одном из курортов Черного моря. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Вопрос чести": организаторы препятствий для "Северного потока-2" известны в ЕС

У российского газопровода хорошие перспективы

Война в Карабахе перекинется на Россию - Bloomberg

Противостояние развернется между российской и турецкой стороной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей