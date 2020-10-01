Фигуристка борется с болезнью сосудов

Ирина Слуцкая рассказала о том, что имеет серьезные проблемы со здоровьем. Фигуристка страдает системным ревматоидным заболеванием, выражающимся в поражении сосудов и соединительных тканей.

Как призналась Ирина, от этого невозможно излечиться. Фигуристка вынуждена постоянно принимать гормональные препараты, передает "Телепрограмма".

Слуцкая отметила, что после того, как общественность узнала о ее болезни, многие начали обращаться к Ирине за советом. Она относится к этому с пониманием и старается отвечать своим поклонникам.

Напомним, на данный момент Слуцкая состоит в браке с бизнесменом Алексеем Говыриным. Свадьба состоялась в 2018 году. Год назад фигуристка сообщила о рождении дочери Киры. Также у Ирины есть двое детей от первого брака – 13-летний сын Артем и 9-летняя дочь Варвара.

Мальчик мечтает попасть в гражданскую авиацию. Сейчас он упорно готовится, изучая два иностранных языка – английский и французский.

С четырех лет Варвара начала заниматься фигурным катанием, однако позже увлеклась танцами на льду. Слуцкая одобряет выбор дочери, так как это является "продолжением династии".

Сама Ирина Слуцкая работает в Московской областной думе. Также параллельно она занимается любимым делом – проводит мастер-классы и ледовые сборы.

Ранее "Утро.ру" опубликовало новость о том, что Ирина Слуцкая пожаловалась на низкое качество сервиса на одном из курортов Черного моря.