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Яна Рудковская поразила общественность неожиданной новостью о том, что в ее семье произошло пополнение. На свет появился четвертый сын продюсера Арсений. Теперь счастливая мать делится фотографиями и видео с новорожденным.
На последнем видео сын Рудковской Саша, более известный как Гном Гномыч, нянчится с малышом. Мальчик внимательно рассматривает брата и делится своими впечатлениями. На вопрос Яны "Нравится тебе?" он без раздумий отвечает, что Арсений получился очень хорошим.
Саша радостно рассказывает о том, как малыш реагирует на него.
"Лапку дал" – сообщил звездный наследник.
Некоторых пользователей Сети поразило то, как Гном Гномыч отзывается о новорожденном.
"Так жаль, что ребёнка не научили кроме брендов и коньков... ЛАПКУ ДАЛ. Займитесь ребёнком! Как будто собаку в дом взяли..." – написал комментатор.
Также подписчики высказались по поводу того, каким образом Рудковская стала матерью.
"Классно так: беременной не была, вела активную социально-гламурную жизнь, выпивала, вечеринки посещала, а при этом родила ребенка. Мечта просто" – отметил один из них.
Ранее бизнесвумен в интервью "Алена, блин!" намекнула, что они с супругом Евгением Плющенко прибегли к услугам суррогатной матери.
Накануне Яна поделилась с поклонниками фотографиями, на которых запечатлена семья в полном составе.
Напомним, помимо Саши и новорожденного Арсения, у телезвезды есть еще два сына – 19-летний Андрей и 18-летний Николай от первого мужа Виктора Батурина.
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