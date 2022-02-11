Замену подобрали пока на 1/8 финала

Впервые тумбу ведущего игр Клуба веселых и находчивых займет не Александр Масляков. О том, что передача получит новое лицо официально объявили на странице КВН в Instagram.

Должность получил Дмитрий Нагиев, который до этого часто сидел среди членов жюри на юмористической передаче. Пока его кандидатура одобрена на 1/8 игр – кто будет ведущим в дальнейшем неизвестно.

По слухам из-за проблем со здоровьем у Александра Маслякова ведение передачи могут отдавать разным знаменитостям. Напомним, в начале февраля он сообщил, что подхватил ковид. До этого полагали, что новым ведущим могут стать Иван Ургант, Сергей Светлаков и Вадим Галыгин.

Новость дополняется