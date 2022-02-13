Звезда предчувствовала собственную смерть

Советская актриса Зинаида Кириенко ушла из жизни в минувшую субботу. После экстренной госпитализации она продержалась в больнице всего два дня. Ей было 88 лет. Друг артистки Денис Кирис рассказал, что звезда "Тихого Дона" предчувствовала грядущую гибель.

В беседе с изданием NEWS.RU он вспомнил, что за месяц до кончины он посетил вместе с Кириенко Новодевичье кладбище – туда она пришла проведать могилы своих друзей.

"Зинаида Михайловна выглядела очень грустной и усталой. "Уходим потихонечку", – произнесла она", – рассказал Кирис.

Он полагает, что сказанные артистой слова стали пророческими, поскольку спустя короткое время она сама скончалась.

Перед смертью Зинаида Кириенко перестала реагировать на окружающих и потеряла сознание. Она перенесла инсульт, страдала от онкологии и болела коронавирусом. Во время пребывания в больнице у артистки парализовало половину тела.