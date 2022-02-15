Умер актёр из "Человека-амфибии" Митрофанов

Умер актёр из "Человека-амфибии" Митрофанов
Кадр из фильма "Борис Годунов" (1986)
Артисту был 81 год

14 февраля умер советский и российский актёр Геннадий Митрофанов, сыгравший в картине "Человек-амфибия". Причиной смерти могла послужить тяжёлая болезнь. 

Некролог появился на портале Всероссийского общества глухих.

Актёр родился в 1940 году в Азербайджане. В двухлетнем возрасте перенёс простуду и из-за осложнения лишился слуха. Так как отец будущего артиста был военнослужащим, семье приходилось часто переезжать. Мальчик учился в разных городах Украины и всегда принимал участие в школьных выступлениях. 

По окончании школы Митрофанов зарабатывал ремонтом пишущих машинок и серьёзно занимался спортивной гимнастикой, выступая за сборную Украины среди глухих. 

После окончания театральной при ЦП ВОГ в 1964 году более полувека прослужил в Театре мимики и жеста. 

Митрофанов был обладателем множества наград, в том числе, звания "Заслуженный артист Российской Федерации". 

Митрофанов активно снимался в кино и сериалах. Он сотрудничал с такими режиссёрами как Ролан Быков, Сергей Бондарчук, Рустам Хамдамов и многими другими. 

В начале 2000-х артист ставил номера в жанре пантомимы и клоунады для школьников с нарушениями слуха, проводил фотовыставки в столице и объединил глухих фотомастеров в КЦ "Интеграция".

Сотрудники "Всероссийского общества глухих" выразили соболезнования семье артиста и отмечают, что навсегда запомнится как мастер сценического искусства. 

Ранее сообщалось, что церемония прощания с актрисой евгенией Брик состоится в закрытом формате. 

Источник: ВОГинфо.ру ✓ Надежный источник
Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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