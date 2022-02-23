Принц Уильям взял на себя полномочия Королевы Великобритании

Принц Уильям взял на себя полномочия Королевы Великобритании
Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Ранее СМИ сообщали о кончине Елизаветы II

Герцог и герцогиня Кембриджские готовятся в ближайшее время принять титул короля и королевы Великобритании. Об этом пишет издание OK!.

Состояние Елизаветы II вызывает большие опасения. После обнаружения у монаршей особы коронавируса в американских СМИ объявили, что королева отошла в мир иной. Официального подтверждения Лондона на этот счет не поступало.

Тем не менее, по данным издания, свои полномочия она уже передала – любимому внуку принцу Уильяму и его супруге Кейт. Своего сына Чарльзя и его жену Камиллу в качестве наследников не рассматривают из-за их преклонного возраста – им 73 и 74 года соответственно. В связи с угрозой коронавирусной инфекции представители дворца сомневаются, что отдавать им ответсвенный титул будет целесообразно. 

Внуку и Мидлтон Елизавета доверяет безоговорочно, поскольку они хорошо себя зарекомендовали во всех кризисных ситуациях. Она попросила наследников почаще появляться на виду у публики. По словам инсайдеров, Кейт сразу же согласилась с просьбой королевы, поскольку она всегда готова выполнять больше, чем положено. 

Источник: OK!
Роман ИГНАТОВ
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