Будущая королева Великобритании поделилась своими планами после кончины Елизаветы II

Будущая королева Великобритании поделилась своими планами после кончины Елизаветы II
Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Герцогин Камилла планирует бороться с домашним насилием в стране

Месяц назад королева Великобритании выступила с заявлением, что герцогине Корнуолльской Камилле будет присвоен титул королевы-консорта после вступления на престол ее супруга. 

Отмечается, что смена статуса не окажет сильного влияния на жизни Камиллы. Дело в том, что королева-консорт не обладает той политической властью, которой располагает Елизавета. Вероятнее всего, после коронации Чарльза его супруга продолжит свою благотворительную и просветительскую деятельность. 

В ходе интервью Камилла призналась, что для нее это огромная честь. 74 – летняя герцогиня рассказала, что ее очень волнует проблема домашнего насилия в стране. Она подчеркнула, что хочет бороться с этим явлением на протяжении всей жизни, и в будущем не смещать фокус внимания с данного вопроса. Она также добавила, что не оставляет дела незавершенными.

Ранее в СМИ было объявлено о смерти Елизаветы II. 

Светские обозреватели сообщали об этом со ссылкой на источники, "близкие к Букингемскому дворцу". По некоторым данным, королева была приглашена на свадьбу редактора журнала Vogue Эдварда Эннинфула, однако она не смогла посетить мероприятие, так как к тому моменту якобы скончалась. 

Позже журналист Рикардо Брукс в соцсетях заявил, что эта информация не соответствует действительности. По его словам, в случае смерти монарха информацию до публики доводит, в первую очередь, "Би-би-си" после личного секретаря королевы к главе правительства Великобритании. В данной ситуации регламент не исполнялся. 

Источник: People ✓ Надежный источник
Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
новости партнеров

Джонсон "раскрыл" истинный смысл заявления Путина о ядерных войсках

В Лондоне не верят в успех переговоров между Москвой и Киевом

Россия взяла контроль над всем воздушным пространством Украины

ВКС РФ получили господство в небе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей