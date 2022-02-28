Герцогин Камилла планирует бороться с домашним насилием в стране

Месяц назад королева Великобритании выступила с заявлением, что герцогине Корнуолльской Камилле будет присвоен титул королевы-консорта после вступления на престол ее супруга.



Отмечается, что смена статуса не окажет сильного влияния на жизни Камиллы. Дело в том, что королева-консорт не обладает той политической властью, которой располагает Елизавета. Вероятнее всего, после коронации Чарльза его супруга продолжит свою благотворительную и просветительскую деятельность.

В ходе интервью Камилла призналась, что для нее это огромная честь. 74 – летняя герцогиня рассказала, что ее очень волнует проблема домашнего насилия в стране. Она подчеркнула, что хочет бороться с этим явлением на протяжении всей жизни, и в будущем не смещать фокус внимания с данного вопроса. Она также добавила, что не оставляет дела незавершенными.

Ранее в СМИ было объявлено о смерти Елизаветы II.

Светские обозреватели сообщали об этом со ссылкой на источники, "близкие к Букингемскому дворцу". По некоторым данным, королева была приглашена на свадьбу редактора журнала Vogue Эдварда Эннинфула, однако она не смогла посетить мероприятие, так как к тому моменту якобы скончалась.

Позже журналист Рикардо Брукс в соцсетях заявил, что эта информация не соответствует действительности. По его словам, в случае смерти монарха информацию до публики доводит, в первую очередь, "Би-би-си" после личного секретаря королевы к главе правительства Великобритании. В данной ситуации регламент не исполнялся.