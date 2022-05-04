"Тынц-тынц - и работаешь": Соловьев забрал из Мариуполя смертоносный трофей

"Тынц-тынц - и работаешь": Соловьев забрал из Мариуполя смертоносный трофей
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Зачем ему оружие он не объяснил

Телеведущий Владимир Соловьев в последнем выпуске "Соловьев Live" рассказал подробности визита в Мариуполь. В частности, он похвастался военным трофеем, который смог увезти с собой в Москву.

В эфире шоу он показал британский противотанковый гранатомет NLAW. Оружие в некоторой степени было повреждено – у него не хватало прицела, передает Общественная служба новостей

"Тынц-тынц – смотришь и работаешь", – пояснил он.

Оружие, отметил Соловьев, является очень эффективным, однако он призвал не переоценивать военные технологии Запада. 

Ранее журналист попал в крупный скандал после высказывания о Екатеринбурге и его жителях. В перепалку даже вступил губернатор региона. Знаменитость призвали извиниться за оскорбления, однако делать этого он не стал – Соловьев в своих соцсетях снова поддел город.

Источник: Соловьев.Live ✓ Надежный источник
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