Васильев высказался об эмиграции из России

Васильев высказался об эмиграции из России
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость отметил, что иностранное гражданство он не скрывал

Ведущий Александр Васильев после резкого заявления о российской спецоперации в беседе с РИА "Новости" отметил, что эмигрировать из страны не намерен. 

Напомним, ранее он опубликовал открытое письмо, в котором отметил, что не имеет госпроектов в России и государственных наград. Происходящее на украинской территории он также не поддерживает. 

Васильев, на фоне слухов об отъезде за границу, заявил, что сейчас находится в Зеленоградске под Калининградом. При этом он никогда не скрывал наличия у него гражданства Франции.

Телеведущий рассказал, что культура отмены всего русского его тоже коснулась. Его пригласили художником по костюмам в Германию, но после с проекта сняли. Знаменитость полагает, что с похожими ситуациями придется сталкиваться еще какое-то время. 

Васильев отметил, что разговора об окончательном закрытии "Модного приговора" не идет. Передачу сняли с эфира временно, конкретных дат по возобновлению съемок пока нет. Сейчас у телеканала есть восемь отснятых ранее выпусков, которые можно показать зрителю в любой момент.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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