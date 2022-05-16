Всплывает все больше неприглядных подробностей жизни Максима

Спешный отъезд знаменитого российского юмориста Максима Галкина вместе с женой Аллой Пугачевой и их общими детьми из России вот уже несколько недель активно обсуждается публикой. Из-за пристального внимания к звездной чете начали открываться любопытные подробности их жизни. Так, одним из секретов юмориста поделился телеведущий Дмитрий Дибров.



Ведущий легендарной телепередачи "Кто хочет стать миллионером?" побывал на программе "Звезды сошлись" и побеседовал с коллегой по творческому цеху Лерой Кудрявцевой. Знаменитости решили обсудить рекламные контракты и способы хорошо на них заработать. Тут Дибров и открыл один неприятный секрет Галкина.

Оказалось, многие звезды, рекламируя услуги тех или иных компаний и заверяя общественность в том, что они активно пользуются рекламируемыми продуктами, зачастую говорят неправду. Среди таких дурачащих народ знаменитостей оказался Максим Галкин.

"Неужели ты полагаешь, что наш коллега Галкин что-то у них покупает", – с иронией спросил Дибров, комментируя один из рекламных проектов пародиста.

Реклама является исключительно способом заработка для звезд, поэтому они готовы расхваливать продукты, которыми сами никогда не пользовались.

К слову, недавно организатор рассказал, как отменяли концерты Максима Галкина в России.