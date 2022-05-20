Знаменитость постепенно лишают заработка в России

Телеведущего Ивана Урганта, как и Семена Слепакова, решили убрать из актерского каста "Елок-9". До этого он был одним из главных героев картины. Как сообщает Telegram-канал кинокомпании Bazelevs, замену для будущего фильма ему уже нашли.

В новой части картины главную роль получил актер из "Сватов" Федор Добронравов. Шоураннером девятой части станет Евгений Кулик.

Анонимные Telegram-каналы сообщают, что создатели ведут переговоры о том, чтобы уменьшить экранное время Ивана Урганта в предыдущих частях фильма. Тимур Бекмамбетов, который до этого принимал участие в съемках "Елок", в этом году работать над ними не будет.

За несколько лет киноленте удалось собрать более 6 миллиардов рублей в прокате. "Елки" ежегодно выходят в декабре, перед новогодними праздниками. В это году их выпустят на экран 1 декабря.

Ранее в соцсетях сообщали, что студию "Вечернего Урганта" начали разбирать. Программа не выходила в эфир после начала спецоперации России на Украине, однако на "Первом канале" утверждают, что перерыв временный. Тем не менее, другие источники заявляют, что передачу решили закрыть после того, как ведущий временно уехал в Израиль и высказался против военных действий на украинской территории.