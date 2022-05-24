Соловьев опять наехал на власти Екатеринбурга и закудахтал

Соловьев опять наехал на власти Екатеринбурга и закудахтал
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущий обозвал региональную Думу курятником

Владимир Соловьев продолжил перепалку с екатеринбургскими властями. В новом эфире своей передачи журналист поддел их из-за состояния местного пруда. 

Знаменитость прокомментировал публикацию Марии Захаровой, которая сняла место, где несколько лет планировали построить храм, но противники смогли его отбить. Соловьев ужаснулся тому, как сейчас выглядит пруд.

"Да это позор на месте, где должен был быть храм! <..> Вам не стыдно, городские власти? Городская дума напишет письмо протеста, закудахчет опять?", – вопрошает он.

Журналист показал фото, на котором пруд заполнен бутылками и прочим мусором, а после стал кливляться пародируя высказывания местных властей. В какой-то момент Соловьев назвал гордуму Екатеринбурга курятником и закудахтал, пишет URA.RU

До этого Владимир Соловьев называл Екатеринбург "центром мразотной либероты" и возмущался тем, что местные власти не оказывают достаточной поддержки российской спецоперации.

Источник: Екатеринбург Онлайн ✓ Надежный источник
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