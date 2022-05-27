Во время прямого эфира "Первого канала" произошел очередной конфуз

Во время прямого эфира "Первого канала" произошел очередной конфуз
Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущие над произошедшим посмеялись

На российском телевидении только несколько передач показывают в прямом эфире – жанр считается сложным не только для тех, кто занимается техническим обеспечением, но и непосредственно работает в кадре. Нередко ведущим приходится сталкиваться с неожиданными обстоятельствами. К примеру, во время трансляции "Доброе утро" Светлане Зейналовой и ее коллеге Тимуру Соловьеву пришлось искать выход из сложившейся ситуации.

Ведущая рассказала о казусе в своем Telegram – она опубликовала видеоотрывок инцидента. После того, как заставка шоу закончилась, на экране показали Зейналову и Соловьева, однако они не смогли сказать заготовленную подводку к сюжету, поскольку в студии раздался громкий звук падения тяжелого предмета.

"Бабах", – отреагировал Тимур.

Как пояснила Светлана, это упал ее костыль. Соведущий призвал зрителей пожалеть коллегу, ведь, хоть в кадре этого и не видно, одна нога у нее сломана. 

После этого выполнять работу ведущие уже не могли – Зейналова и Соловьев стали смеяться и обмениваться шутками, из-за чего подвести к сюжету плавно не удалось. 

Ранее в эфире "Первого" во время новостной передачи в студию выбежала одна из сотрудниц с антивоенным плакатом, при этом у вещавшей на тот момент Екатерины Андреевой ни дрогнул ни один мускул на лице.

Затем на концерте к 9 Мая, который транслировал телеканал, показали фото "фронтовиков" – в действительности это были американские преступники, погибшие еще до начала войны. На "Первом канале" от причастности к конфузу открестились. 

Источник: Telegram
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