"Сводит с ума": бывшая работница "Первого" сделала громкое заявление о российском ТВ

"Сводит с ума": бывшая работница "Первого" сделала громкое заявление о российском ТВ
Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Корреспондент призвала россиян выключить телевизор

Бывшая сотрудница "Первого канала", известная журналистка Жанна Агалакова дала интервью британскому телеканалу BBC (заблокирован в России, признан экстремистским). Она призвала всех перестать смотреть российское телевидение и искать информацию в других источниках. 

Напомним, после начала спецоперации на Украине Агалакова написала заявление на увольнение с "Первого". Свои действия она объяснила несогласием с освещением новостей о конфликте. В последние годы она жила во Франции, где являлась специальным корреспондентом телеканала – всего она проработала на нем около 20 лет. 

Журналистка посоветовала выключить телевизор всем зрителям, которые верили ей. Она заявила, что официальные источники и остальные создают две разных планеты.

"Два этих мира не встречаются. И то, как они делают это, как промывают мозги населению, сводит меня с ума", – заявила Агалакова.

По ее словам, если сотрудник отступит от правил редакции по освещению новостей, к примеру, назовет специальную военную операцию другим словом, то лишится 30% от зарплаты. 

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