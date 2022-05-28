Корреспондент призвала россиян выключить телевизор

Бывшая сотрудница "Первого канала", известная журналистка Жанна Агалакова дала интервью британскому телеканалу BBC (заблокирован в России, признан экстремистским). Она призвала всех перестать смотреть российское телевидение и искать информацию в других источниках.

Напомним, после начала спецоперации на Украине Агалакова написала заявление на увольнение с "Первого". Свои действия она объяснила несогласием с освещением новостей о конфликте. В последние годы она жила во Франции, где являлась специальным корреспондентом телеканала – всего она проработала на нем около 20 лет.

Журналистка посоветовала выключить телевизор всем зрителям, которые верили ей. Она заявила, что официальные источники и остальные создают две разных планеты.

"Два этих мира не встречаются. И то, как они делают это, как промывают мозги населению, сводит меня с ума", – заявила Агалакова.

По ее словам, если сотрудник отступит от правил редакции по освещению новостей, к примеру, назовет специальную военную операцию другим словом, то лишится 30% от зарплаты.