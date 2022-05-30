Умерла знаменитая российская артистка

Умерла знаменитая российская артистка
Фото: www.pixabay.com
Скоропостижная смерть молодой красавицы поразила родных и близких

Накануне, 29 мая, произошла страшная трагедия в культурной сфере. Внезапно оборвалась жизнь знаменитой российской балерины, молодого дарования Аси Лазаревой. Девушке было всего 20 лет.

Юная танцовщица была артисткой труппы "Театра классического балета Касаткиной и Василева". Девушка успела прославиться, а также была отмечена престижными знаками отличия – Асе вручили золотую медаль балетного конкурса имени Екатерины Максимовой.

Смерть настигла любимицу публики дома. Утром в воскресенье красавица почувствовала дискомфорт и пожаловалась на свое самочувствие. Лазарева отправилась в ванную комнату, где внезапно упала на пол.

Прибывшие на место трагедии медицинские специалисты не смогли ее реанимировать и констатировали смерть молодой балерины. Причина скоропостижной кончины знаменитой артистки устанавливается.

Для родных и коллег смерть красавицы стала настоящим ударом. Всего несколько дней назад, 27 мая, она танцевала подругу в "Дон Кихоте".

Напомним, несколько лет назад умер ведущий солист театра "Кремлевский балет" Анатолий Соя. Молодому человеку было всего 22 года.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
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