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Накануне, 29 мая, произошла страшная трагедия в культурной сфере. Внезапно оборвалась жизнь знаменитой российской балерины, молодого дарования Аси Лазаревой. Девушке было всего 20 лет.
Юная танцовщица была артисткой труппы "Театра классического балета Касаткиной и Василева". Девушка успела прославиться, а также была отмечена престижными знаками отличия – Асе вручили золотую медаль балетного конкурса имени Екатерины Максимовой.
Смерть настигла любимицу публики дома. Утром в воскресенье красавица почувствовала дискомфорт и пожаловалась на свое самочувствие. Лазарева отправилась в ванную комнату, где внезапно упала на пол.
Прибывшие на место трагедии медицинские специалисты не смогли ее реанимировать и констатировали смерть молодой балерины. Причина скоропостижной кончины знаменитой артистки устанавливается.
Для родных и коллег смерть красавицы стала настоящим ударом. Всего несколько дней назад, 27 мая, она танцевала подругу в "Дон Кихоте".
Напомним, несколько лет назад умер ведущий солист театра "Кремлевский балет" Анатолий Соя. Молодому человеку было всего 22 года.
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