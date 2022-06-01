Ротару поддержала слова Пугачевой о низком интеллекте некоторых россиян

Ротару поддержала слова Пугачевой о низком интеллекте некоторых россиян
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Солидарность звезде выразили российские и украинские знаменитости

Отъезд Аллы Пугачевой в Израиль спровоцировал массу критики в ее адрес – и, порой, не самой цензурной. Недавно на здании "Останкино" неизвестный посвятил певице полномасштабный перфоманс, посвятив двустрочие российской звезде.

Напомним, надпись на телецентре сообщала, что некая Алла уже давно надоела всем в своей стране. Многие пришли к выводу, что строчки касались именно Пугачевой. Сама артистка, судя по всему, такого же мнения.

В своих соцсетях она процитировала отрывок из собственной песни, указав, что "Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления". Солидарность ей выразили коллеги и друзья, в числе которых Игорь Николаев, Манижа, Лолита Милявская и София Ротару. Ее дочь Кристина Орбакайте в комментариях прислала белого голубя и сердце.

Лайк поставили еще Александр Васильев, Вера Брежнева, Максим Галкин и Максим Виторган.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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