Звездный артист может жить на широкую ногу

Известный российский артист Евгений Миронов оказался очень востребованным на театральной сцене и весьма дорогостоящим актером. Сумму, которую знаменитость получает всего за один спектакль, удалось выяснить журналистам.



Так, сообщается, что лишь за один выход на сцену в Челябинской филармонии со спектаклем "Шекспир. Шостакович. Гамлет" любимцу публики платят 1,3 миллиона рублей. Такая огромная сумма за несколько часов работы на театральных подмостках простому жителю России представляется чем-то недостижимым.

Также журналисты решили обратить внимание на разницу в доходах звездной четы Константина Богомолова и Ксении Собчак. Так, за год именитый режиссер сумел заработать всего 14,4 миллиона рублей. А вот Ксения Анатольевна, которая ведет несколько успешных информационных проектов и активно сотрудничает с рекламодателями, задекларировала аж 293,3 миллиона рублей.

Любопытно, что недавно в интернет-пространстве поползли слухи о том, что Собчак и Богомолов могут развестись. Дошло до того, что Ксении пришлось самой расставить все точки над i.