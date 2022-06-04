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Телеведущий Борис Корчевников оценил присвоение украинского гражданства Александру Невзорову*. По его словам, такой жест говорит о многих происходящих на Украине процессах. Своим мнением он поделился в Telegram.
Корчевников отметил, что наибольшее внимание публики привлекло то, что журналист "поносил нашу спецоперацию", при этом забывая о "главном деле его жизни": тотальной лжи о церкви, а также сатанинтском безбожии, "на проповедь которого он положил весь свой огромный и прокуренный талант".
Ведущий пишет, что такое поведение знаменитости привело к распрям внутри его семьи. Дочка и зять Невзорова* являются верующими людьми, которые воспитывают нескольких детей. Однако в последние годы со своим "агрессивным родственником" они не общаются.
"Несчастный, глубоко больной человек вполне подходит своей новой несчастной глубоко больной родине", – считает Корчевников.
Он полагает, что присвоение гражданства российскому журналисту стало плевком украинских властей в собственную страну.
Напомним, Невзоров* подал заявление на получение украинского паспорта еще в апреле. Его проверяли по базам Интерпола, после чего в отношении журналиста и его супруги было принято положительное решение.
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