Без завещания: Шатунов оставил после себя солидное наследство

Без завещания: Шатунов оставил после себя солидное наследство
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда владеет недвижимостью в России и за рубежом

Кончина экс-солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова оказалась быстрой и неожиданной – в свои 48 лет артист не спешил оформлять завещание. СМИ удалось выяснить, что успел нажить певец и кому достанется его имущество.

Собеседник РИА ФАН, близкий к окружению знаменитости, рассказал, что Шатунов обладал двумя квартирами в России – в Москве, которую подарил Лужков, и в Сочи, полученной от Разина. За рубежом у него была квартира в Мюнхене, где он жил на постоянной основе вместе с семьей. 

Как пишет КП, сочинскую квартиру на 60 кв метров с итальянскими интерьерами Шатунов продал незадолго до смерти. Сумма сделки неизвестна. 

По данным ОСН, вся недвижимость артиста оценивается в 13 млн долларов. Также у него были счета в зарубежных банках и солидный автопарк. 

Родственников у Юрия Шатунова практически не осталось – только супруга и двое детей, которые теперь считаются наследниками первой очереди. При отсутствии завещания имущество будут распределять между ними. 

Артист умер накануне ночью, после отдыха с друзьями, от сердечной недостаточности. 

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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