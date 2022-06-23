Звезда владеет недвижимостью в России и за рубежом

Кончина экс-солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова оказалась быстрой и неожиданной – в свои 48 лет артист не спешил оформлять завещание. СМИ удалось выяснить, что успел нажить певец и кому достанется его имущество.

Собеседник РИА ФАН, близкий к окружению знаменитости, рассказал, что Шатунов обладал двумя квартирами в России – в Москве, которую подарил Лужков, и в Сочи, полученной от Разина. За рубежом у него была квартира в Мюнхене, где он жил на постоянной основе вместе с семьей.

Как пишет КП, сочинскую квартиру на 60 кв метров с итальянскими интерьерами Шатунов продал незадолго до смерти. Сумма сделки неизвестна.

По данным ОСН, вся недвижимость артиста оценивается в 13 млн долларов. Также у него были счета в зарубежных банках и солидный автопарк.

Родственников у Юрия Шатунова практически не осталось – только супруга и двое детей, которые теперь считаются наследниками первой очереди. При отсутствии завещания имущество будут распределять между ними.

Артист умер накануне ночью, после отдыха с друзьями, от сердечной недостаточности.