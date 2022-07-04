Знаменитости должны высказаться о произошедшей трагедии внутри России

Журналист Михаил Шахназаров после начала спецоперации и отъезда некоторых звезд российского шоу-бизнеса из страны не скрывал своего возмущения по этому поводу. Он критично высказывался о всех, кто уехал из России или критикует происходящее на Украине. Однако сейчас он заявляет, что готов перед этими людьми извиниться, но при одном условии.

Шахназаров полагает, что такие беглецы, как Гребенщиков или Макаревич вполне могут заслужить прощение на родине. По его словам, они лишь должны высказаться о произошедшем обстреле Белгорода 3 июля, в результате которого по официальной информации погибли три человека, двое считаются пропавшими без вести.

"Если Макаревич или Шевчук, Гребенщиков или Земфира публично ужаснутся, осудят или просто скажут лишь слово – дайте знать", – приводит его слова "Телепрограмма".

Ранее Шахназаров резко критиковал Андрея Данилко, который выступил в киевском метро с лозунгом "Гнать москалей с Украины". Он назвал артиста "болезненным" и "трансвеститом".