Супруг не стал отрицать долги Вайкуле в Латвии

Супруг не стал отрицать долги Вайкуле в Латвии
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сама артистка даже не в курсе своего финансового положения

Слухи о жизни Лаймы Вайкуле в последнее время участились из-за молчания артистки. Лишь однажды за последние месяцы она сделала заявление публично – когда Симоньян высказалась о Пугачевой и Галкине. Поговаривают, что сейчас артистка находится в США, где проходит лечение, а в самой Латвии у нее скопились многотысячные долги. 

Компания "Лайма Лайф", которая организует международный фестиваль в Юрмале, имеет задолженность перед государством в размере 5 тыс евро, пишет "Абзац". Муж певицы отрицать эту информацию не стал.

"Даже если бы этот долг был 5 млн, это стоит обсуждать? Где-то, может быть, забыли заплатить, я даже не знаю", – заявил он.

По его словам, платежами занимаются специальные люди, поэтому Вайкуле может быть даже не в курсе задолженности. 

Издание пишет, что финансовые проблемы могли возникнуть из-за постоянных переносов фестиваля. В 2020 и 2021 его не провели из-за ковида, а в этом году перенесли на следующий из-за "вторжения России на Украину". 

Что именно происходит сейчас с Вайкуле – неизвестно. По слухам, она должна была в июле вернуться на родину, где у нее намечается встреча с Аллой Пугачевой, которая вместе с семейством недавно была замечена в Юрмале. 

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
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