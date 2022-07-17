Знаменитость обрадовала поклонников пикантными кадрами

Актриса Наталья Рудова уделяет много внимания своей фигуре и не стесняется показывает ее поклонникам. Звезда в свои 39 лет может спокойно выйти на улицу в наряде, не надев нижнее белье, поскольку обладает пышными и подтяннутыми формами.

На своей странице в соцсетях она показала, как идет по Москве в белом полупрозрачном платье с глубоким вырезом в зоне декольте – по кадрам видно, что на на знаменитости нет бюстгальтера, который прикрывал бы ее грудь. Поэтому через платье были видны пикантные детали тела Натальи.

Рудова много занимается спортом, чтобы не потерять форму. Результаты своих трудов она часто показывает поклонникам в соцсетях.

Ранее артистка была на отдыхе в Турции. Во время прогулки на яхте звезда порадовала подписчиков снимком своих влажных и пышных ягодиц – многие остались в невероятном восторге от тела знаменитости.