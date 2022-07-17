Рудова без белья сверкнула торчащими сосками

Рудова без белья сверкнула торчащими сосками
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость обрадовала поклонников пикантными кадрами

Актриса Наталья Рудова уделяет много внимания своей фигуре и не стесняется показывает ее поклонникам. Звезда в свои 39 лет может спокойно выйти на улицу в наряде, не надев нижнее белье, поскольку обладает пышными и подтяннутыми формами.

На своей странице в соцсетях она показала, как идет по Москве в белом полупрозрачном платье с глубоким вырезом в зоне декольте – по кадрам видно, что на на знаменитости нет бюстгальтера, который прикрывал бы ее грудь. Поэтому через платье были видны пикантные детали тела Натальи.

Фото: соцсети

Рудова много занимается спортом, чтобы не потерять форму. Результаты своих трудов она часто показывает поклонникам в соцсетях. 

Фото: соцсети

Ранее артистка была на отдыхе в Турции. Во время прогулки на яхте звезда порадовала подписчиков снимком своих влажных и пышных ягодиц – многие остались в невероятном восторге от тела знаменитости. 

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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