Знаменитость привела поклонников в восторг своими формами

Актриса Мария Горбань поделилась с поклонниками фотографиями с отдыха на Шри-Ланке. Звезда уехала в отпуск вместе с супругом, который на этот период стал для нее главным фотографом – перед ним артистка не стесняется показывать все достоинства своего тела в бикини.

На одной из последних публикаций Горбань показала кадры в розовом бикини, который аккуратно сидел по фигуре. Актриса демонстрировала подписчикам упругий и подтянутый живот, длинные ноги и бронзовый загар. Тем не менее, на фото попали и другие пикантные детали тела звезды – на одном из ракурсов она нагнулась лицом к камере так, что верх купальника сполз и оголил ее грудь. Фотографии за короткое время собрали десяток тысяч лайков.

В комментариях народ восхищается фиругой Марии – мужчины делают комплименты, а женщины интересуются, какой образ жизни ведет актриса, что ей в 35 удается сохранять такие пропорции тела.

До этого Горбань показывала в соцсетях фото в купальнике, который был сильно натянут между ног.