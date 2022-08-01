Звезда "Кухни" Горбань вывалила пышную грудь из тугого купальника

Звезда "Кухни" Горбань вывалила пышную грудь из тугого купальника
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость привела поклонников в восторг своими формами

Актриса Мария Горбань поделилась с поклонниками фотографиями с отдыха на Шри-Ланке. Звезда уехала в отпуск вместе с супругом, который на этот период стал для нее главным фотографом – перед ним артистка не стесняется показывать все достоинства своего тела в бикини.

На одной из последних публикаций Горбань показала кадры в розовом бикини, который аккуратно сидел по фигуре. Актриса демонстрировала подписчикам упругий и подтянутый живот, длинные ноги и бронзовый загар. Тем не менее, на фото попали и другие пикантные детали тела звезды – на одном из ракурсов она нагнулась лицом к камере так, что верх купальника сполз и оголил ее грудь. Фотографии за короткое время собрали десяток тысяч лайков. 

Фото: соцсети

В комментариях народ восхищается фиругой Марии – мужчины делают комплименты, а женщины интересуются, какой образ жизни ведет актриса, что ей в 35 удается сохранять такие пропорции тела. 

До этого Горбань показывала в соцсетях фото в купальнике, который был сильно натянут между ног. 

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