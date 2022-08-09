Состояние знаменитости оставляет желать лучшего

В последние годы Борис Корчевников стремительно теряет слух. Поговаривают, что проблемы со здоровьем начались у него после операции на головном мозге, однако сам ведущий утверждает, что это последствия перенесенного в детстве менингита. Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, какие симптомы еще могут проявиться у звезды в будущем.

Специалист рассказал, что болезни из детства вполне способны привести к неприятным последствиям во взрослом возрасте. Это касается и менингита, поскольку гематоэнцефалический барьер запоминает перенесенные инфекции. Механизм реакций может активировать любое инфекционное заболевание, перенесенное во взрослом возрасте.

В результате болезни, которой переболел Корчевников, могут возникнуть слепота, глухота, эпилепсия, паралич, судороги. В некоторых случаях она способна привести к ишемическому инсульту и смерти.

"Менингит сам по себе излечивается. Но осложнения лечатся крайне тяжело", – заявил врач в беседе с "Пятым каналом".

Тем не менее, надежда на улучшение есть, однако необходимо долгое и кропотливое лечение.

Ранее коллеги Бориса Корчевникова рассказали, что ведущий работает на телевидении, несмотря на проблемы со слухом. Он пользуется для этого специальной программой для глухих.