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В последние годы Борис Корчевников стремительно теряет слух. Поговаривают, что проблемы со здоровьем начались у него после операции на головном мозге, однако сам ведущий утверждает, что это последствия перенесенного в детстве менингита. Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, какие симптомы еще могут проявиться у звезды в будущем.
Специалист рассказал, что болезни из детства вполне способны привести к неприятным последствиям во взрослом возрасте. Это касается и менингита, поскольку гематоэнцефалический барьер запоминает перенесенные инфекции. Механизм реакций может активировать любое инфекционное заболевание, перенесенное во взрослом возрасте.
В результате болезни, которой переболел Корчевников, могут возникнуть слепота, глухота, эпилепсия, паралич, судороги. В некоторых случаях она способна привести к ишемическому инсульту и смерти.
"Менингит сам по себе излечивается. Но осложнения лечатся крайне тяжело", – заявил врач в беседе с "Пятым каналом".
Тем не менее, надежда на улучшение есть, однако необходимо долгое и кропотливое лечение.
Ранее коллеги Бориса Корчевникова рассказали, что ведущий работает на телевидении, несмотря на проблемы со слухом. Он пользуется для этого специальной программой для глухих.
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