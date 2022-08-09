Паралич и смерть: врач предрек Корчевникову страшное будущее из-за проснувшейся болезни

Паралич и смерть: врач предрек Корчевникову страшное будущее из-за проснувшейся болезни
Фото: t.me/boriskorchevnikov
Состояние знаменитости оставляет желать лучшего

В последние годы Борис Корчевников стремительно теряет слух. Поговаривают, что проблемы со здоровьем начались у него после операции на головном мозге, однако сам ведущий утверждает, что это последствия перенесенного в детстве менингита. Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, какие симптомы еще могут проявиться у звезды в будущем. 

Специалист рассказал, что болезни из детства вполне способны привести к неприятным последствиям во взрослом возрасте. Это касается и менингита, поскольку гематоэнцефалический барьер запоминает перенесенные инфекции. Механизм реакций может активировать любое инфекционное заболевание, перенесенное во взрослом возрасте. 

В результате болезни, которой переболел Корчевников, могут возникнуть слепота, глухота, эпилепсия, паралич, судороги. В некоторых случаях она способна привести к ишемическому инсульту и смерти.

"Менингит сам по себе излечивается. Но осложнения лечатся крайне тяжело", – заявил врач в беседе с "Пятым каналом".

Тем не менее, надежда на улучшение есть, однако необходимо долгое и кропотливое лечение. 

Ранее коллеги Бориса Корчевникова рассказали, что ведущий работает на телевидении, несмотря на проблемы со слухом. Он пользуется для этого специальной программой для глухих. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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