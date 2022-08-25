Актриса иногда даже может пройтись по квартире

Сегодня, 25 августа, артистке советского кино Маргарите Тереховой исполнилось 80 лет. Последние годы она не появляется на публики из-за своего тяжелого недуга – болезни Альцгеймера. Некоторые говорят, что актриса практически никого не узнает и даже не разговаривает. Однако ее дочь Анна утверждает, что это не совсем так.

В честь юбилея матери она пообщалась с журналистами "Комсомольской правды". Здоровьем артистки сильно озабочены все члены семьи, которые прикладывают усилия если не для выздоровления, то хотя бы для поддержания состояния Тереховой. Сейчас благодаря усилиям сиделок она даже может немного пройтись по квартире.

По словам Анны, Маргарита Борисовна держится. Она многое понимает и смотрит на своих собеседников осознанным взглядом. Иногда может ответить на вопрос, но говорит всегда односложно. Любит слушать музыку и смотрит различные программы.

"Иногда очень внимательно смотрит телевизор, когда там показывают спектакли – она смотрит, как играют актеры", – поделилась родственница.

Знакомые, которые близки к семье артистки, говорят, что Маргарита Терехова как будто "ушла в космос при жизни". Физически звезда советского кино еще тут, но ментально словно пребывает в другом измерении.