Лолита показала две "отвисшие" прелести крупным планом

Лолита показала две "отвисшие" прелести крупным планом
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда посмеялась, что про ее фигуру напишут все журналисты

Лолита Милявская находится на своей даче в Болгарии, где в данный момент проживают ее мать и дочь. Артистка активно обустраивает территорию усадьбы и делится процессом с подписчиками. В этот раз она сняла, как решила постричь кусты в купальнике. 

Лолита показала, какую пилу ей удалось прикупить – близкие даже испугались, что прибор ей нужен для расправы с неугодными. Однако звезда отметила, что планирует использовать ее только на кустах. 

Артистка установила камеру на земле и принялась работать устройством. В этот момент она встала в ракурс, который выставил напоказ достоинства ее фигуры – это заметила и сама певица, поспешив прервать процесс. 

"Я вам лучше потом новую работу покажу, а то тут еще и ракурс такой... Сейчас начнут писать "*иськи у нее обвисшие, *опа огромная". Да плевать!", – посмеялась она. 

Фото: соцсети

В прошлый раз, когда знаменитость вышла на сцену в Крыму в купальнике и накидке, народ возмутился, что она встала к публике задом. 

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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