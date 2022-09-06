Звезда посмеялась, что про ее фигуру напишут все журналисты

Лолита Милявская находится на своей даче в Болгарии, где в данный момент проживают ее мать и дочь. Артистка активно обустраивает территорию усадьбы и делится процессом с подписчиками. В этот раз она сняла, как решила постричь кусты в купальнике.

Лолита показала, какую пилу ей удалось прикупить – близкие даже испугались, что прибор ей нужен для расправы с неугодными. Однако звезда отметила, что планирует использовать ее только на кустах.

Артистка установила камеру на земле и принялась работать устройством. В этот момент она встала в ракурс, который выставил напоказ достоинства ее фигуры – это заметила и сама певица, поспешив прервать процесс.

"Я вам лучше потом новую работу покажу, а то тут еще и ракурс такой... Сейчас начнут писать "*иськи у нее обвисшие, *опа огромная". Да плевать!", – посмеялась она.

В прошлый раз, когда знаменитость вышла на сцену в Крыму в купальнике и накидке, народ возмутился, что она встала к публике задом.