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Лолита Милявская находится на своей даче в Болгарии, где в данный момент проживают ее мать и дочь. Артистка активно обустраивает территорию усадьбы и делится процессом с подписчиками. В этот раз она сняла, как решила постричь кусты в купальнике.
Лолита показала, какую пилу ей удалось прикупить – близкие даже испугались, что прибор ей нужен для расправы с неугодными. Однако звезда отметила, что планирует использовать ее только на кустах.
Артистка установила камеру на земле и принялась работать устройством. В этот момент она встала в ракурс, который выставил напоказ достоинства ее фигуры – это заметила и сама певица, поспешив прервать процесс.
"Я вам лучше потом новую работу покажу, а то тут еще и ракурс такой... Сейчас начнут писать "*иськи у нее обвисшие, *опа огромная". Да плевать!", – посмеялась она.
В прошлый раз, когда знаменитость вышла на сцену в Крыму в купальнике и накидке, народ возмутился, что она встала к публике задом.
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