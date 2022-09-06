Артист уверяет, что психических отклонений в его поведении нет

Прохор Шаляпин не скрывает свою любовь к женщинам постарше. По его словам, такая тяга у него зародилась еще в несовершеннолетнем возрасте, когда до него стала домогаться 50-летняя женщина. Тогда он и лишился девственности, ему было всего 14 лет – подобные вещи считаются растлением малолетнего, однако артист ничего криминального в этом не видит.

В интервью для Premier Шаляпин вспомнил, что как-то пришел в гости к одному из своих друзей, но его не оказалось на месте. Дверь ему открыла бабушка парня, которая стала проявлять к подростку сексуальный интерес.

"У нас случился сексуальный контакт. От нее пахло сексом, желанием, вот и не устоял. Не могу сказать, что давал согласие. Все произошло на инстинктивном уровне", – поделился он.

По словам звезды, психологической травмы ему это не нанесло – напротив, он получил удовольствие. Потом с этой женщиной он ни разу не виделся, хотя до сих пор вспоминает свой первый сексуальный опыт.

Шаляпин заявил, что после этого ему стали нравится женщины старше 40 лет. Он считает, что в этом возрасте начинает раскрываться женский сексуальный потенциал. Геронтофилией это он называть не намерен, поскольку это касается уже совсем пожилых дам и признано отклонением. А ему нравятся просто чуть-чуть постарше.