За звездой присматривают врачи

Телеведущая Дана Борисова сообщила в соцсетях, что проходит лечение в психиатрической клинике. Звезда попала туда планово, чтобы не допустить обострения биполярного расстройства, передает "Вокруг ТВ".

Знаменитости выделили просторную плату, назначили капельницы, она находится под присмотром психотерапевта и психиатра. При этом Борисова может спокойно отлучаться из клиники по своим делам и пользоваться мобильным телефоном – жестких ограничений ее состояние не предусматривает.

Пока ведущая находится в больнице ее дочь Полина отправилась к дедушке и его новой жене. По словам Даны, отцу она доверяет на все 100%. Однако как только она была госпитализирована, бывший супруг и его родственники подали на нее заявления в опеку, полицию и социальные службы из-за оставления несовершеннолетнего без присмотра.

Ранее звезда показывала свою фигуру после пластической операции по откаче жира. Борисова жаловалась, что лишнее в послеоперационные зоны не возвращается, однако все начинает откладываться в других местах.