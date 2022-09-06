Дану Борисову положили в психушку

Дану Борисову положили в психушку
Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
За звездой присматривают врачи

Телеведущая Дана Борисова сообщила в соцсетях, что проходит лечение в психиатрической клинике. Звезда попала туда планово, чтобы не допустить обострения биполярного расстройства, передает "Вокруг ТВ". 

Знаменитости выделили просторную плату, назначили капельницы, она находится под присмотром психотерапевта и психиатра. При этом Борисова может спокойно отлучаться из клиники по своим делам и пользоваться мобильным телефоном – жестких ограничений ее состояние не предусматривает.

Пока ведущая находится в больнице ее дочь Полина отправилась к дедушке и его новой жене. По словам Даны, отцу она доверяет на все 100%. Однако как только она была госпитализирована, бывший супруг и его родственники подали на нее заявления в опеку, полицию и социальные службы из-за оставления несовершеннолетнего без присмотра. 

Ранее звезда показывала свою фигуру после пластической операции по откаче жира. Борисова жаловалась, что лишнее в послеоперационные зоны не возвращается, однако все начинает откладываться в других местах. 

Источник: Вокруг ТВ ✓ Надежный источник
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