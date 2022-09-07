Бизнесмен никого и ничего не стыдится в этой жизни

Алекс Малиновский полюбил путешествия еще пару лет тому назад – однако в тот момент он чувствовал себя куда веселее, чем сейчас, ведь все положительные эмоции получал от своего близкого друга и партнера по бизнесу Сергея Лазарева.

Алекс живет на широкую ногу и ни в чем себе не отказывает – одним словом, получает удовольствие от жизни. Недавно он опубликовал на своей странице в экстремистской социальной сети неоднозначное фото примата, который ловко убегает, светя своими солидными "бубенчиками".

Малиновский не мог пройти мимо такого веселого кадра, на который мигом откликнулись его не менее веселые подписчики. Учитывая, пишет "Экспресс газета", что о его собственном агрегата ходят чуть ли не мемы, ситуация вышла забавной.

Кто-то смутился, кто-то повеселился вместе с автором поста. Один из подписчиков заявил, что "парню повезло с агрегатом".

А не так давно мы писали, что Сергей засветился в объятиях неизвестной женщины. Правда, все было в рамках приличий – молодые устроили фотосессию, однако весьма откровенную.