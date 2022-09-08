Уехавшая из России Лолита объяснила свое скандальное поведение в Болгарии

Уехавшая из России Лолита объяснила свое скандальное поведение в Болгарии
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица рассказала, что ее постоянно тянет на безобидное возрастное хулиганство

Лолита Милявская в конце августа отправилась на отдых в Болгарию, где сейчас находятся ее мать и дочь. Знаменитость делится в соцсетях подробностями своей жизни, порой, в одиозной манере – однако поклонники за это ее не критикуют, все давно привыкли, что певица может выкинуть что-то экстравагантное. 

Артистка показала, что соседский виноград пророс на ее участок, поэтому она вооружилась секатором и решила его обрезать. Лолита при этом захотела сперва попробовать чужой урожай на вкус, сорвала гроздь и откусила ягоду – халявное оказалось не таким вкусным, звезда скривилась и рассказала поклонникам, что он очень кислый. 

На этом хулиганство певицы не закончилось – она решила сделать себе временную татуировку на шее. Милявская показала, как клеит переводнушку, поливая водой и объясняя свое вызывающее поведение, передает "Пятый канал". 

"Меня все время тянет на что-то, что легко укладывается под фразу "Не по возрасту, так люди не живут"", – заявила она. 

До этого знаменитость в одном купальнике вышла срезать кусты во дворе, транслируя процесс в соцсетях – Лолита, помимо огородного процесса, также показала зрителям чрезвычайно глубокое декольте.

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