Ходченкова показала стриптиз в прозрачном белье

Ходченкова показала стриптиз в прозрачном белье
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда старается регулярно заниматься танцами

Светлана Ходченкова редко рассказывает что-то о своей в жизни в соцсетях. Поклонники за редким исключением получают от звезды личный контент – в последнее время актриса стала делиться своими успехами на танцевальном поприще.

Артистка учится танцам на шесте. Помимо физической активности, так Ходченкова шире раскрывает свою сексуальность – для занятий она надевает специальные туфли на высоком каблуке и нередко откровенные костюмы.

Во время одной из последних тренировок знаменитость выбрала прозрачный спортивный комплект из топа и лосин, который демонстрировал фигуру артистки со всех сторон. 

Фото: соцсети

В последнее время Светлана столкнулась с критикой общественности из-за своих параметров. Зведа в последнее время сильно похудела, некоторые полагают, что Ходченкова специально голодает, чтобы быть настолько миниатюрной. Другие бьют тревогу, считая, что артистка страдает от какого-то недуга, поскольку такие параметры в ее 39 выглядят крайне подозрительно. 

Сама актриса, судя по всему, не считает свою фигуру проблемой – она часто надевает обтягивающую одежду и выставляет фотографии с торчащими костями в соцсетях в качестве эстетического жеста. 

При этом ногим увлечение Ходченковой пилоном по душе – публика считает, что из нее получилась бы отличная стриптезерша. 

Источник: Экспресс Газета
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