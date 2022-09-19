"Сплошное разложение": Цыганова врезала Клаве Коке после скандала

"Сплошное разложение": Цыганова врезала Клаве Коке после скандала
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка возмущена выходкой молодой певицы

Виктория Цыганова отреагировала на скандал вокруг концерта певицы Клавы Коки во Владивостоке. Она считает, что это является хорошим основанием для введения культурной цензуры в стране. 

В начале сентября артистка приехала в город и дала концерт, после которого ее обвинили в оскорблении чувств верующих. Публике не понравился внешний вид артистки, а также ее репертуар – к примеру, песня "мне ***" (все равно – прим. редакции), исполненная напротив храма. 

"Должна произойти серьезная ротация ценностей. Потому что в последнее время молодежь видит сплошное разложение",

– заявила Цыганова в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня"

Она полагает, что пришло время ввести в стране цензуру, и желательно на основании совести каждого человека. С подобными проявлениями нужно бороться, поскольку, по ее словам, именно от морального разложения и распалась Римская Империя. 

Клава Кока, в свою очередь, утверждает, что своем выступлении напротив храма она не знала – площадку выбрала мэрия Владивостока, а не артистка. При этом она собирается подать в суд на тех, порочит ее репутацию.

Певица уверяет, что ее наряд для выступления был далек от "полуголости", а также нецензурных выражений она себе не позволяла, несмотря на заявления в прессе. 

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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