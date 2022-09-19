Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Виктория Цыганова отреагировала на скандал вокруг концерта певицы Клавы Коки во Владивостоке. Она считает, что это является хорошим основанием для введения культурной цензуры в стране.
В начале сентября артистка приехала в город и дала концерт, после которого ее обвинили в оскорблении чувств верующих. Публике не понравился внешний вид артистки, а также ее репертуар – к примеру, песня "мне ***" (все равно – прим. редакции), исполненная напротив храма.
"Должна произойти серьезная ротация ценностей. Потому что в последнее время молодежь видит сплошное разложение",
– заявила Цыганова в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Она полагает, что пришло время ввести в стране цензуру, и желательно на основании совести каждого человека. С подобными проявлениями нужно бороться, поскольку, по ее словам, именно от морального разложения и распалась Римская Империя.
Клава Кока, в свою очередь, утверждает, что своем выступлении напротив храма она не знала – площадку выбрала мэрия Владивостока, а не артистка. При этом она собирается подать в суд на тех, порочит ее репутацию.
Певица уверяет, что ее наряд для выступления был далек от "полуголости", а также нецензурных выражений она себе не позволяла, несмотря на заявления в прессе.
Границы Незалежной под угрозой
Дешевая энергия не интересует немецких политиков