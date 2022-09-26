Артистка считает, что все будет выглядеть крайне неуместно

Бывшая солистка "Миража" Светлана Разина призналась в интервью News.ru, что отклонила все предложения о выступлениях перед ранеными российскими солдатами. Она рассказала, почему приняла такое решение.

По ее словам, выступление с имеющимся в ее арсенале репертуаром будет выглядеть комично и не соответствовать контексту мероприятия.

"Была бы я Зыкиной – исполняла бы патриотический репертуар, который мобилизует. И совсем другое – песни кокетливые, про поцелуйчики", – пояснила она.

Артистка отметила, что даже ее хит "Мой новый герой" не подошел бы для выступления перед ранеными солдатами, поскольку, по сути, она о профурсетке, которая восхваляет своего нового ковалера.

Она не хочет выступать с такими песнями, чтобы не быть похожей на Клаву Коку, которая выступила на фоне храма с песней про пьяную девушку.

При этом Разина отметила, что оказывает помощь во время спецоперации иным образом: она отправляет гуманитарную помощь и посылки жителям Донбасса и в больницы к солдатам.