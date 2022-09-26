Известная певица отказалась петь перед российскими солдатами

Известная певица отказалась петь перед российскими солдатами
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка считает, что все будет выглядеть крайне неуместно

Бывшая солистка "Миража" Светлана Разина призналась в интервью News.ru, что отклонила все предложения о выступлениях перед ранеными российскими солдатами. Она рассказала, почему приняла такое решение. 

По ее словам, выступление с имеющимся в ее арсенале репертуаром будет выглядеть комично и не соответствовать контексту мероприятия. 

"Была бы я Зыкиной – исполняла бы патриотический репертуар, который мобилизует. И совсем другое – песни кокетливые, про поцелуйчики", – пояснила она.

Артистка отметила, что даже ее хит "Мой новый герой" не подошел бы для выступления перед ранеными солдатами, поскольку, по сути, она о профурсетке, которая восхваляет своего нового ковалера. 

Она не хочет выступать с такими песнями, чтобы не быть похожей на Клаву Коку, которая выступила на фоне храма с песней про пьяную девушку. 

При этом Разина отметила, что оказывает помощь во время спецоперации иным образом: она отправляет гуманитарную помощь и посылки жителям Донбасса и в больницы к солдатам.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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