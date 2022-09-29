Звезда посетил одно из светских мероприятий

Артист Леонид Ярмольник попал в грандиозный скандал после того, как выяснилось, что на фоне спецоперации России он уехал в Юрмалу. Тогда каждый отъезд российской знаменитости публикой воспринимался крайне болезненно, из-за чего его сразу же записали в список условных предателей.

Позже, конечно, выяснилось, что Ярмольник проводит отпуск в Юрмале традиционно каждый год – и в этот раз изменять устоявшемуся обычаю он не стал. Сейчас артист уже вернулся в Россию, его заметили в Москве на одной из кинопремьер.

Сперва он прошелся по зрительному залу, пообщался со своими знакомыми. А после показа фильма, выходя из зала, помохал рукой снимающим его журналистам. При этом Ярмольник выглядел хорошо и бодро. Кадры с ним появились в распоряжении "Пятого канала".

После своего отъезда из России артист публично рассорился со своим коллегой Иваном Охлобыстиным. Последний стал в своих соцсетях активно критиковать Ярмольника за то, что тот якобы решил сбежать из страны. После он перешел на личности. Леонид молчать не стал, оценив все высказывания звезды в свой адрес и дав им емкую оценку.