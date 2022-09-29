Ярмольника удалось найти после слухов о побеге из России

Ярмольника удалось найти после слухов о побеге из России
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда посетил одно из светских мероприятий

Артист Леонид Ярмольник попал в грандиозный скандал после того, как выяснилось, что на фоне спецоперации России он уехал в Юрмалу. Тогда каждый отъезд российской знаменитости публикой воспринимался крайне болезненно, из-за чего его сразу же записали в список условных предателей. 

Позже, конечно, выяснилось, что Ярмольник проводит отпуск в Юрмале традиционно каждый год – и в этот раз изменять устоявшемуся обычаю он не стал. Сейчас артист уже вернулся в Россию, его заметили в Москве на одной из кинопремьер. 

Сперва он прошелся по зрительному залу, пообщался со своими знакомыми. А после показа фильма, выходя из зала, помохал рукой снимающим его журналистам. При этом Ярмольник выглядел хорошо и бодро. Кадры с ним появились в распоряжении "Пятого канала". 

После своего отъезда из России артист публично рассорился со своим коллегой Иваном Охлобыстиным. Последний стал в своих соцсетях активно критиковать Ярмольника за то, что тот якобы решил сбежать из страны. После он перешел на личности. Леонид молчать не стал, оценив все высказывания звезды в свой адрес и дав им емкую оценку. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Требуем вернуть российский газ": Евросоюз трещит по швам из-за протестующих

Популизм бездарных элит превращает Европу в стихийное бедствие

Евросоюз согласился выполнить главную просьбу Путина по санкциям

Ограничения с некоторых отраслей российской экономики начнут снимать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей