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Последние годы жизни Бориса Моисеева окутаны тайной – он практически не появлялся на светских мероприятиях, значительную часть времени проводя в четырех стенах. После его смерти поговаривали, что артиста не стало еще неделю назад, а все это время его концертный директор Сергей Горох использовал, чтобы присвоить имущество. Соседи дали свои показания, утверждая, что странности они начали замечать еще за несколько дней до официального объявления о смерти.
В эфире "Ты не поверишь!" соседка рассказала, что за неделю до печального известия она своими глазами видела, как из квартиры Моисеева неизвестные выносили все его картины.
"Я тогда понимала: что-то будет. Это настолько неприятно!", – заявила она.
На вопрос, был ли к этому причастен Горох, женщина кивнула.
Еще в начале сентября Борис Моисеев появлялся на улице. Его главной спутницей была сиделка, которая сопровождала артиста в инвалидной коляске.
Похороны знаменитости прошли накануне, 3 октября. Его похоронили на Троекуровском кладбище.
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