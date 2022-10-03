Перед смертью Моисеева в его квартире стали происходить странные вещи

Перед смертью Моисеева в его квартире стали происходить странные вещи
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соседи еще неделю назад заподозрили что-то неладное

Последние годы жизни Бориса Моисеева окутаны тайной – он практически не появлялся на светских мероприятиях, значительную часть времени проводя в четырех стенах. После его смерти поговаривали, что артиста не стало еще неделю назад, а все это время его концертный директор Сергей Горох использовал, чтобы присвоить имущество. Соседи дали свои показания, утверждая, что странности они начали замечать еще за несколько дней до официального объявления о смерти.

В эфире "Ты не поверишь!" соседка рассказала, что за неделю до печального известия она своими глазами видела, как из квартиры Моисеева неизвестные выносили все его картины.

"Я тогда понимала: что-то будет. Это настолько неприятно!", – заявила она.

На вопрос, был ли к этому причастен Горох, женщина кивнула. 

Еще в начале сентября Борис Моисеев появлялся на улице. Его главной спутницей была сиделка, которая сопровождала артиста в инвалидной коляске. 

Похороны знаменитости прошли накануне, 3 октября. Его похоронили на Троекуровском кладбище. 

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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