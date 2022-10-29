Звезда похвасталась своими формами

Известная телеведущая Елена Летучая отправилась на отдых в Дубаи. Знаменитость активно проводит свободное время в теплой стране, посящая различные светские мероприятия и нежась на пляже. Все, что с ней происходит она транслирует в соцсетях. И больше всего поклонникам нравятся ее фотографии, на которых звезда показывает свою фигуру.

Летучая опубликовала снимок с пляжного отдыха, на котором решила позагорать в гамаке. Ведущая надела коричневый купальник на завязках с короткой юбкой в цвет. Фотографии она посвятила своему мужу, отметив, что ее красота – результат большой любви супруга.

"Скучаю, скоро прилечу", – написала она ему.

Снимки вызвали у народа настоящий фурор. В комментариях многие выразили восторг фигурой звезды и ее пышными формами.

"Сексуальная", "Люблю твои мясистые формы", "Лена, очень красиво! Вам идет такая укладка", "Как вам идут открытые купальники, особенно лиф", "Вы совершенная женщина", – написали поклонники.

Предыдущая публикация Елены Летучей в бикини тоже пришлась народу по вкусу. Некоторые отметили, что в последнее время знаменитость немного набрала вес, но на ее фигуре это сказалось крайне благотворно – теперь она выглядит более сочной, чем раньше.