Великолепная форма 49-летней Высоцкой сразила народ

Великолепная форма 49-летней Высоцкой сразила народ
Юлия Высоцкая. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Звезда хорошо готовит, однако покоряет сердца не только через желудок

49-летняя актриса Юлия Высоцкая очень серьезно относится к собственному здоровью и внешнему виду – выглядит она просто идеально, несмотря на годы. Сохраняет стройность и демонстрирует поклонникам в социальных сетях свою фигуру.

Вот и недавно звезда где-то засветила свою фигуру в купальнике, похваставшись загоревшим и стройным телом. Высоцкая словила массу комплиментов от поклонников, которые пришли в восторг от ее "аппетитной фигурки".

А весь секрет прекрасной фигуры звезды – правильное питание и физические нагрузки, о чем она, кстати, не раз говорила.

Кстати, недавно супруга Андрея Кончаловского засветила свои отменные бедра в мокром купальнике.

Источник: Kinoafisha ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Собирали трупы": полячек-наемниц засекли во время нападения ВСУ

Киев отправляет в атаку женщин

Минобороны РФ поставило точку в скандале с большими потерями ВС РФ

В ведомстве рассказали, что проиходит на угледарском направлении

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей