Звезда хорошо готовит, однако покоряет сердца не только через желудок

49-летняя актриса Юлия Высоцкая очень серьезно относится к собственному здоровью и внешнему виду – выглядит она просто идеально, несмотря на годы. Сохраняет стройность и демонстрирует поклонникам в социальных сетях свою фигуру.

Вот и недавно звезда где-то засветила свою фигуру в купальнике, похваставшись загоревшим и стройным телом. Высоцкая словила массу комплиментов от поклонников, которые пришли в восторг от ее "аппетитной фигурки".

А весь секрет прекрасной фигуры звезды – правильное питание и физические нагрузки, о чем она, кстати, не раз говорила.

Кстати, недавно супруга Андрея Кончаловского засветила свои отменные бедра в мокром купальнике.