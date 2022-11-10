Умирает мучительно: ужасная болезнь помутнила рассудок Киркорова

Умирает мучительно: ужасная болезнь помутнила рассудок Киркорова
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист страдает от внезапных вспышек гнева

В последнее время Филипп Киркоров стал появлятся в сводках прессы чаще, чем его бывшая супруга Алла Пугачева. Певец оказался одной из самых обсуждаемых персон из-за своего скандального поведения – ему совершенно не удается сдерживать порывы гнева. Как оказалось, артист, который и до этого не славился спокойным нравом, сейчас переживает крайне непростые времена. 

По данным анонимных Telegram-каналов, Киркоров давно бы уехал из России вслед за своими знакомыми и друзьями, но не может – все из-за тяжелого состояния отца Бедроса. 

В этом году известный певец отметил свой 90-летний юбилей. До этого он, по слухам, несколько раз оказывался в больнице. Родные утверждали, что это было связано с плановой госпитализацией, но позже выяснилось, что артист подхватил ковид. Теперь Киркоров не может оставить отца одного в России, а долгий перелет Бедрос, скорее всего, не потянет.

"Как рассказали знакомые певца, вокалист весь в нервах, у него случаются срывы", – объяснили недавнее поведение звезды в Telegram.

Из-за этого, судя по всему, он и устраивает публичные разборки с Наргиз, Боней, делает выволочки своим сотрудникам, посылает журналистов и бьет людей букетами цветов по лицу. Сам Киркоров никак не комментирует состояние своего отца, но, как известно, говорить о сокровенном он не любит, ведь даже факт госпитализации Бедроса все семейство старалось скрывать до последнего. 

Источник: Telegram • Требует проверки
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