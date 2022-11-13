Поклонники завалили цветами тело звезды

Сегодня, 13 ноября, в Оренбурге проходят похороны одного из создателей группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова. Он скончался на 59-м году жизни из-за оторвавшегося тромба.

Порощаться со знаменитостью пришли поклонники и знакомые. Церемонию провели в "Доме прощания", где в центре зала поставили открытый гроб с Кузнецовым. Большинство гостей принесли к нему белые розы как символ уважения музыкальному коллективу – уже традиционно россияне делают это во время прощания с участниками "Ласкового мая".

Никто не ожидал, что придет так много народу – в какой-то момент гроб со звездой оказался полностью усыпан букетами, из-за чего даже нельзя было разглядеть, что внизу находится Кузнецов, сообщает "Пятый канал". Позже организаторам пришлось уносить цветы, чтобы освободить место прощания.

Создатель "Ласкового мая" Сергей Кузнецов ушел из жизни 7 ноября. Он был автором множества хитов коллектива, включая "Белые розы", "Седая ночь" и "Старый лес".