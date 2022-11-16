Знаменитость продемонстрировала свои эффектные достоинства

Анна Семенович, несмотря на уход из "Блестящих", продолжает творческую карьеру. Звезде довольно часто приходится летать в командировки в различные российские города – после длительных поездок у нее даже появился собственный ритуал, как набраться сил.

Певица показала в своих соцсетях, как отдыхает дома после возвращения из Новороссийска в Москву. Анна решила побаловать себя принятием расслабляющей ванны.

"Какой же невероятный кайф сделать массаж, а потом лечь в ванну с солью", – сказала она.

Артистка отметила, что выходной день оказался прекрасным, немного нырнув в воду с головой – в этот момент ее грудь всплыла, и чтобы не демонстрировать слишком откровенные кадры, звезда прикрыла все рукой.

После ванны Семенович рассказала о своем обеде. Она показала, что порция еды состоит у нее лишь из одной рыбной котлеты, приготовленной в духовке.

Ранее певица показала фотографию с пляжа, на которой выставила все свои достоинства крупным планом.