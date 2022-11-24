Сбежавшая от мужа Подольская выставила голый зад в крошечных трусах

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Наталья Подольская отправилась вместе с детьми и родной сестрой в ОАЭ – звезда проводит отпуск без мужа, поскольку, по ее словам, Владимир Пресняков столкнулся с серьезными последствиями ковида. Пока долгие перелеты ему противопоказаны. Благодаря этому звезда смогла позволить себе выставить откровенные фотографии с пляжа, не переживая за реакцию супруга.
На ее страничке появился снимок, на котором артистка позирует в бикини перед заходом в воду. Наталья показала стройную фигуру после двух родов – до этого она признавалась, что является поклонницей различных диет и немного похудела после участия в ледовом шоу.
В комментариях к публикации народ поспешил оценить внешний вид звезды. Многие отметили, что для своих 40 лет она выглядит потрясающе, учитывая, что Подольская еще и подарила Преснякову двух сыновей. Некоторые, впрочем, были по отношению к ней довольно критичны.
"Низ богаче верха", "Спина, спина и сразу ноги. А на груди хоть брюки гладь", "Что-то как-то не сильно и богата, фигура не спортивная, какая-то вялая, что-ли", – написали комментаторы.
Сама артистка по поводу своей внешности говорит, что страдает от комплексов. Из-за этого она всегда держит себя в тонусе, много занимается спортом и не позволяет лишнего в питании.
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