Сбежавшая от мужа Подольская выставила голый зад в крошечных трусах

Сбежавшая от мужа Подольская выставила голый зад в крошечных трусах
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка похвасталась стройной фигурой в бикини

Наталья Подольская отправилась вместе с детьми и родной сестрой в ОАЭ – звезда проводит отпуск без мужа, поскольку, по ее словам, Владимир Пресняков столкнулся с серьезными последствиями ковида. Пока долгие перелеты ему противопоказаны. Благодаря этому звезда смогла позволить себе выставить откровенные фотографии с пляжа, не переживая за реакцию супруга. 

На ее страничке появился снимок, на котором артистка позирует в бикини перед заходом в воду. Наталья показала стройную фигуру после двух родов – до этого она признавалась, что является поклонницей различных диет и немного похудела после участия в ледовом шоу. 

В комментариях к публикации народ поспешил оценить внешний вид звезды. Многие отметили, что для своих 40 лет она выглядит потрясающе, учитывая, что Подольская еще и подарила Преснякову двух сыновей. Некоторые, впрочем, были по отношению к ней довольно критичны.

"Низ богаче верха", "Спина, спина и сразу ноги. А на груди хоть брюки гладь", "Что-то как-то не сильно и богата, фигура не спортивная, какая-то вялая, что-ли", – написали комментаторы.

Сама артистка по поводу своей внешности говорит, что страдает от комплексов. Из-за этого она всегда держит себя в тонусе, много занимается спортом и не позволяет лишнего в питании. 

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