Сверкнула сосками: грудь дочери Успенской вылетела из платья

Сверкнула сосками: грудь дочери Успенской вылетела из платья
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка показала пикантный кадр

Дочь известной российской певицы Любови Успенской Татьяна в последнее время встала на путь исправления – она наладила отношения с матерью и пытается штурмовать сцену. Сейчас девушка много выступает со своими композициями, кардинально изменив свою внешность после пластических операций. 

Недавно Плаксина опубликовала кадры с фотосессии, на которой предстала в откровенном образе. Она надела серебристое платье без белья с глубоким вырезом. Артистка откровенно села, подняв руку, из-за чего декольте приоткрыло пикантные детали ее тела, которые были прикрыты сверкающей тканью.

Многие в комментариях сделали массу комплиментов Татьяне, отметив, что в последнее время она невероятно похорошела. Некоторые, впрочем, были критичны к внешности знаменитости.

"Да, не красотка, но выглядеть стала гораздо лучше, чем раньше. А то, что мать помогает, так кто ж, как не она", "Все больше на маму похожа", "Она страшная, как моя жизнь и ни одна пластическая операция, ей уже не поможет", – едко заявили комментаторы. 

Сама Татьяна Плаксина недавно призналась, что не совсем довольна своей внешностью. Она признается, что мечтает сделать пластическую операцию по увеличению груди – Успенская ее в этом поддерживает и даже готова оплатить услуги врачей, когда дочь будет к этому готова. 

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